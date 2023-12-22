الدفاع المدني.. ماذا طلب من وحداته ورؤساء المراكز؟

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أشارت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات إلى أنه "إستناداً إلى كتاب السيد وزير الداخلية والبلديات - رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي رقم ٢٠٥/٢٥٥ تاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۱ المتضمن وضع كافة مراكز الدفاع المدني بحال جهوزية كاملة ليلتي الميلاد ورأس السنة وتمركز آليات منها على التقاطعات الرئيسية في المدن للتدخل عند الضرورة، وعطفاً على البرقية رقم ١٢٥ / د.م تاریخ ٢٠٢٣/١٢/١٤، يطلب إلى كل من: وحدة الخدمة والعمليات - شعبة العمليات المركزية، وكافة رؤساء المراكز الإقليمية والعضوية، الإبقاء على أعلى درجات التأهب وإستنفار كافة الموظفين العملانيين وأكبر عدد من المتطوعين الإختياريين وتأمين تمركز العناصر وسيارات الإطفاء والإسعاف على التقاطعات الرئيسية في المدن للتدخل عند الضرورة ، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر في الأيام التالية :٢٠٢٣/١٢/٢٤ حتى صباح ۲۰۲۳/۱۲/٢٥ و ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ حتى صباح ٢٠٢٤/١/۱ و٦/١/٢٠٢٤".