"مياه الجنوب" تعلن عن توقف التغذية.. ما السبب؟

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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن "توقف التغذية بالمياه بسبب انقطاع خط الخدمات العامة الكهربائي، والانقطاع العام للكهرباء والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، والذي يؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة".وتمنت المؤسسة في بيانها على "المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد".