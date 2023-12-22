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لبنان

بيان للمرتضى بعد لقائه ميقاتي... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
22-12-2023 | 07:36
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صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي على اثر لقاء جمعه بدولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي:
"رئيس الحكومة حامل الجمر بيمناه وأمل الإنقاذ بيسراه ووزير الدفاع المشهود له بالمناقبية والإخلاص كان لقاؤهما بالأمس في الدرجة العليا من التفاهم والحرص على المصلحة الوطنية وعلى المؤسسة العسكرية وانتظام عملها لا سيما في هذه الظروف الإستثنائية التي تمرّ فيها البلاد والمنطقة، وهذا، معطوفاً على الأجواء الإيجابية بل الأكثر من ممتازة التي سادت لقاء الأمس، التي عبّر فيها معالي الوزير سليم عن حرصه على علاقة الإحترام المتبادل وعن تقديره الشخصي للرئيس ميقاتي واحترامه له ولمقام رئاسة مجلس الوزراء، تجعل
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من كلام اليوم الأعلامي مجرد سحابة من سحائب هذه الأيام الماطرة، سرعان ما يجلوها الصحو. وكل كلام آخر لا يعدو أن يكون محاولة للصيد في الماء العكر من غير الراغبين بأن تسود البلاد أجواء وئام وتعاون".
 
 
 
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