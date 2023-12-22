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لبنان
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-12-2023
|
07:44
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بعد أشهر قليلة من دفع رواتب القطاع العام بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار، فوجئ العسكريون والموظفون اليوم بحصولهم على رواتبهم الشهرية محتسبة على سعر صرف 89500 ليرة للدولار، ممّا يعني تدنّي قيمة الراتب الذي يتقاضونه بهذه المعادلة الجديدة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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