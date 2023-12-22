Advertisement

لبنان

على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-12-2023 | 07:44
A-
A+
Doc-P-1144157-638388532891308805.jpg
Doc-P-1144157-638388532891308805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أشهر قليلة من  دفع رواتب القطاع العام بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار، فوجئ العسكريون والموظفون اليوم بحصولهم على رواتبهم الشهرية محتسبة على سعر صرف 89500  ليرة للدولار، ممّا يعني تدنّي قيمة الراتب الذي يتقاضونه بهذه المعادلة الجديدة.
Advertisement
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
معلومة عن الرواتب هذا الشهر.. هل ستُصرف بالدولار؟
lebanon 24
22/12/2023 15:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نجل نتنياهو يكلف الخزينة الإسرائيلية آلاف الدولارات.. رفاهية في أميركا
lebanon 24
22/12/2023 15:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستقرار مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
lebanon 24
22/12/2023 15:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار سعر الدولار وسط ترقب بيانات التضخم
lebanon 24
22/12/2023 15:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رادار لبنان24

دولار

رواتب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-12-22
08:13 | 2023-12-22
08:06 | 2023-12-22
07:36 | 2023-12-22
07:20 | 2023-12-22
07:15 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24