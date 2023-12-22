على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟

بعد أشهر قليلة من دفع رواتب القطاع العام بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار، فوجئ العسكريون والموظفون اليوم بحصولهم على رواتبهم الشهرية محتسبة على سعر صرف 89500 ليرة للدولار، ممّا يعني تدنّي قيمة الراتب الذي يتقاضونه بهذه المعادلة الجديدة.

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