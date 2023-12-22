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لبنان

ميقاتي في طرابلس ويلتقي وفودا وشخصيات

Lebanon 24
22-12-2023 | 08:13
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أمضى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يومه في طرابلس، حيث عقد سلسلة لقاءات واتصالات في دارته، واستقبل وفودا شعبية وهيئات وفاعليات عرضوا له مطالبهم.
 
 
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