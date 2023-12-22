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لبنان

حادث سير على أوتوستراد أنفه... وهذا عدد الجرحى

Lebanon 24
22-12-2023 | 09:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة شخصين، في حادث سير على أوتوستراد أنفه، باتّجاه شكا.
 
وتسبّب الحادث بزحمة سير في المحلة.
 
 
 
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