Advertisement

لبنان

دكتوراه في الحقوق للواء البيسري

Lebanon 24
22-12-2023 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1144190-638388608600376155.jpg
Doc-P-1144190-638388608600376155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناقش المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري أمس، في الجامعة اللبنانية اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق والتي استغرق التحضير لها ثلاث سنوات، بعنوان: "دورالتشريع والاتفاقيات الدولية في تفعيل الرقابة على مكافحة الفساد في شركات المساهمة"، وفي نهاية المناقشة نال اللواء البيسري شهادة الدكتوراه درجة جيد جدا.
Advertisement

تضمنت الاطروحة عناوين مختلفة، يمكن ايجازها بالابواب التالية:
• ماهية الفساد ومكافحته في التشريع والاتفاقيات الدولية.
• مكافحة الفساد في القوانين المدنية والتجارية لاسيما ما يتعلق منها بالعقود.
• مكافحة الفساد وتطوراته التقنية والالكترونية، تبييض الاموال ومكافحة الارهاب.
• مكافحة الفساد في شركات المساهمة عن طريق حوكمة الشركات وحماية حقوق المساهمين.
• قواعد حوكمة الشركات في تفعيل الرقابة على مكافحة الفساد في شركات المساهمة.
• قانون حماية كاشفي الفساد.
• قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد.
• قانون الشراء العام في لبنان.

واشرف على الاطروحة الدكتور خالد الخير، وناقشه فيها كل من الدكتور عامر الطراف، الدكتور دانيال قطريب والدكتور عبد المجيد المغربي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:04 | 2023-12-22
12:58 | 2023-12-22
12:50 | 2023-12-22
12:44 | 2023-12-22
12:03 | 2023-12-22
12:00 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24