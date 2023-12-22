دكتوراه في الحقوق للواء البيسري

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ناقش المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري أمس، في الجامعة اللبنانية اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق والتي استغرق التحضير لها ثلاث سنوات، بعنوان: "دورالتشريع والاتفاقيات الدولية في تفعيل الرقابة على مكافحة الفساد في شركات المساهمة"، وفي نهاية المناقشة نال اللواء البيسري شهادة الدكتوراه درجة جيد جدا.تضمنت الاطروحة عناوين مختلفة، يمكن ايجازها بالابواب التالية:• ماهية الفساد ومكافحته في التشريع والاتفاقيات الدولية.• مكافحة الفساد في القوانين المدنية والتجارية لاسيما ما يتعلق منها بالعقود.• مكافحة الفساد وتطوراته التقنية والالكترونية، تبييض الاموال ومكافحة الارهاب.• مكافحة الفساد في شركات المساهمة عن طريق حوكمة الشركات وحماية حقوق المساهمين.• قواعد حوكمة الشركات في تفعيل الرقابة على مكافحة الفساد في شركات المساهمة.• قانون حماية كاشفي الفساد.• قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد.• قانون الشراء العام في لبنان.واشرف على الاطروحة الدكتور خالد الخير، وناقشه فيها كل من الدكتور عامر الطراف، الدكتور دانيال قطريب والدكتور عبد المجيد المغربي.