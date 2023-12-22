Advertisement

لبنان

فياض: التهديد والوعيد والحشود لا تغير بخياراتنا

Lebanon 24
22-12-2023 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1144191-638388610519606849.png
Doc-P-1144191-638388610519606849.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض أن "أميركا بصورة خاصة والغرب بصورة عامة، يسعون منذ اللحظة الأولى وتحت وطأة استهداف المدنيين، إلى التمهيد لمخرجات سياسية للحرب الدائرة، وهذه المخرجات تبدو وكأنها مكافأة للإسرائيلي وتلبية لمتطلباته الأمنية والسياسية، وهذه المساعي تطال غزة والجنوب اللبناني في آن".
Advertisement
وخلال الوقفة التضامنية مع غزة والمقاومة في بلدة معاصر بيت الدين – الشوف، أضاف فياض: "إن العدو الإسرائيلي هو المعتدي وهو المجرم وهو المنهزم الفاشل في تحقيق أهدافه، لذلك، من هو في موقعه من حيث الإجرام والفشل لا يكافأ، هذا يخالف منطق الأشياء والوقائع".
وتابع: "على أي حال، نحن ندرك تماما تحديات المرحلة المقبلة، إن التهديد والوعيد والحشود لا تغير بخياراتنا، وإن العدو وحلفاءه استنزفوا كل أدواتهم وخياراتهم، والمجريات الميدانية ليست لمصلحة العدو، ونحن الطرف المعتدى عليه ونمارس موقف الدفاع عن النفس".

وختم: "لكل هذا نحن ماضون في خياراتنا، وخياراتنا هي الدفاع عن أرضنا وأهلنا ومقدساتنا ومؤازرة الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه ومؤازرة غزة لكي تفشل أهداف العدوان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:04 | 2023-12-22
12:58 | 2023-12-22
12:50 | 2023-12-22
12:44 | 2023-12-22
12:03 | 2023-12-22
12:00 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24