فياض: التهديد والوعيد والحشود لا تغير بخياراتنا

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض أن "أميركا بصورة خاصة والغرب بصورة عامة، يسعون منذ اللحظة الأولى وتحت وطأة استهداف المدنيين، إلى التمهيد لمخرجات سياسية للحرب الدائرة، وهذه المخرجات تبدو وكأنها مكافأة للإسرائيلي وتلبية لمتطلباته الأمنية والسياسية، وهذه المساعي تطال غزة والجنوب اللبناني في آن".

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وخلال الوقفة التضامنية مع غزة والمقاومة في بلدة معاصر بيت الدين – الشوف، أضاف فياض: "إن العدو الإسرائيلي هو المعتدي وهو المجرم وهو المنهزم الفاشل في تحقيق أهدافه، لذلك، من هو في موقعه من حيث الإجرام والفشل لا يكافأ، هذا يخالف منطق الأشياء والوقائع".

وتابع: "على أي حال، نحن ندرك تماما تحديات المرحلة المقبلة، إن التهديد والوعيد والحشود لا تغير بخياراتنا، وإن العدو وحلفاءه استنزفوا كل أدواتهم وخياراتهم، والمجريات الميدانية ليست لمصلحة العدو، ونحن الطرف المعتدى عليه ونمارس موقف الدفاع عن النفس".



وختم: "لكل هذا نحن ماضون في خياراتنا، وخياراتنا هي الدفاع عن أرضنا وأهلنا ومقدساتنا ومؤازرة الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه ومؤازرة غزة لكي تفشل أهداف العدوان".