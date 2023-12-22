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لبنان

"كل حسب اختصاصه".. ياسين: لإشراك الجميع في العمل على خطة طوارئ

Lebanon 24
22-12-2023 | 10:43
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تحدث وزير البيئة ناصر ياسين عن عمل الخطة الحالية للطوارئ في مواجهة النزوح الذي يشهده الجنوب اللبناني، وعن عمل إدارة الكوارث، مشيرا إلى "الاختلاف في الآليات بين الوضع الحالي وما بنيت عليه الخطة من مواجهة تداعيات النزوح عام 2006".
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وخلال ورشة عمل عن حقوق المعوقين والمساعدة الانسانية، تناول ياسين "خطة الطوارئ الصحية التي تعمل وفقها وزارة الصحة العامة والتي تتسع لاستقبال نحو عشرة آلاف جريح، وكذلك العمل مع الوزارات والإدارات الأخرى على موضوع الدعم الغذائي، حيث تحولت المنظمات الدولية العاملة على الأرض إلى شركاء في العمل على مواجهة تداعيات الأزمة".

وقال: "من المبادئ التي عملنا عليها إشراك الإدارات المحلية والجمعيات فلا تمييز في العمل الإنساني، ثم مبدأ عدم التأثير على المجتمع المحلي في أماكن النزوح، مع التركيز على أهمية الاستقرار الاجتماعي وتدارك الاشكاليات الناشئة".

وأكد "ضرورة إشراك الجميع، كل حسب اختصاصه، في العمل على خطة طوارئ، بما فيه تبني توصيات ورشة العمل وغيرها من الورش التي يعمل عليها الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا وشركاؤه، بما يضمن إدماج فئة الأشخاص المعوقين في إعداد خطط الطوارئ وتنفيذها".

وأمل "عدم توسع دائرة النزوح واستمرار المسار الدبلوماسي في العمل لعدم توسعها". وقال: "نحن الآن أمام حرب، لكنها محدودة في الجنوب، والنازحون وصل عددهم إلى 60 ألفا، معظمهم لجأ إلى منازل ونحو 2 في المئة منهم في أماكن النزوح".
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