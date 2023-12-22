بشأن "حزب الله" وجبهة لبنان.. مسؤول اسرائيلي بارز يحدّد الأولويات

أشار رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق إيهود باراك إلى أنه "ليس لدى إسرائيل مصلحة بالدخول في حرب على جبهتي غزة ولبنان في آن واحد".





وقال للقناة 12 الإسرائيليّة: "يجب أن ننتهي أولاً من أمر غزة ثم نتفرغ لمحاولة سياسيّة لإبعاد "حزب الله" عن الحدود".

Advertisement