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لبنان

بشأن "حزب الله" وجبهة لبنان.. مسؤول اسرائيلي بارز يحدّد الأولويات

Lebanon 24
22-12-2023 | 11:10
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أشار رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق إيهود باراك إلى أنه "ليس لدى إسرائيل مصلحة بالدخول في حرب على جبهتي غزة ولبنان في آن واحد".


وقال للقناة 12 الإسرائيليّة: "يجب أن ننتهي أولاً من أمر غزة ثم نتفرغ لمحاولة سياسيّة لإبعاد "حزب الله" عن الحدود".
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