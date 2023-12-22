عند الحدود.. هذا ما فعلهُ "حزب الله" مساءً!

أعلن "حزب الله، اليوم الجمعة، إستهداف مركز تحكم وسيطرة تابع للجيش الإسرائيلي مقابل بلدة كفركلا اللبنانية.

ولفت الحزب إلى أن المركز المستهدف، مساء اليوم، يقع عند النقطة 430، وقد تم تحقيق إصابات مباشرة فيه.