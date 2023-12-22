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لبنان

آخر خبرٍ من الجنوب.. هذه أبرز مستجدات التوتر هناك!

Lebanon 24
22-12-2023 | 11:40
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تستمرُّ حالة التوتر عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث نفذ جيش العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله".
 
وفي بيانٍ له، قال جيش العدو إن الغارات طالت موقعاً عسكرياً للحزب، من دون تحديدِ مكان الإستهداف.
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بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّه تم رصد عدة عمليات إطلاق قذائف هاون من لبنان باتجاه المستعمرات إسرائيلية لاسيما المطلة.
 
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى قصف مصادر النيران بواسطة القذائف المدفعية. 
 
وفي وقت سابق من هذا المساء، أقرّ الجيش الإسرائيليّ بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح بليغة إثر إنفجار صاروخ أطلقه "حزب الله" على موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان. 
وأشار جيش العدو إلى أن القتيل يدعى عميت هود زيف، وهو برتبة رقيب ويبلغُ من العمر 19 عاماً. 
 
من ناحيته، قال المجلس المحليّ للجليل الأعلى إنّ "أضراراً لحقت بالمباني داخل مستوطنة المنارة الإسرائيليّة عقب إطلاق صواريخ من لبنان ظهر اليوم". 
 
عملية لـ"حزب الله"
ومساءً، أعلن "حزب الله" إستهداف مركز تحكم وسيطرة تابع للجيش الإسرائيلي مقابل بلدة كفركلا اللبنانية.
ولفت الحزب إلى أن المركز المستهدف، مساء اليوم، يقع عند النقطة 430، وقد تم تحقيق إصابات مباشرة فيه. 
 
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