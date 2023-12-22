في الجنوب.. طائرة إسرائيليّة تقصفُ منزلاً!

أفادت المعلومات بأنّ مسيرة معادية استهدفت منزلاً غير مأهول بين بلدتي القوزح وبيت ليف - جنوب لبنان.

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ومساء، نفذ جيش العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله".



وفي بيانٍ له، قال جيش العدو إن الغارات طالت موقعاً عسكرياً للحزب، من دون تحديدِ مكان الإستهداف.



بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّه تم رصد عدة عمليات إطلاق قذائف هاون من لبنان باتجاه المستعمرات إسرائيلية لاسيما المطلة.