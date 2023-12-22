Advertisement

لبنان

خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-12-2023 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1144243-638388712584766812.jpg
Doc-P-1144243-638388712584766812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبيّن أنَّ بعض المُوظّفين والعسكريّين تلقوا، اليوم الجمعة، إتصالاتٍ من "رجال أمن" يعملون على حراسة فروعٍ مصرفية، تفيدهم بأنَّ رواتبهم قد تم صرفها وبات بإمكانهم قبضها على الصرافات الآلية.
Advertisement

وقالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنَّ معظم المصارف عملت خلال الأيام القليلة الماضية إلى ضبط برمجياتها المرتبطة بالرواتب بما توافق مع سعر الدولار الجديد الذي على أساسه تم منح الموظف راتبه، وهو 89500 ليرة لبنانيّة.

وأشارت المصادر إلى أن المؤسسات المصرفية حصلت على الدولارات المطلوبة من مصرف لبنان لقاء صرف رواتب الموظفين، وقد وصلت هذه الأموال تباعاً إلى المصارف عبر سيارات مُصفحة خلال أوقاتٍ باكرة جداً في الأيام القليلة الماضية.
 
وكان "لبنان24" ذكر في خبرٍ سابق أنهُ بعد أشهر قليلة من دفع رواتب القطاع العام بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار، فوجئ العسكريون والموظفون اليوم بحصولهم على رواتبهم الشهرية محتسبة على سعر صرف 89500  ليرة للدولار، ممّا يعني تدنّي قيمة الراتب الذي يتقاضونه بهذه المعادلة الجديدة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2023-12-22
15:40 | 2023-12-22
15:24 | 2023-12-22
15:14 | 2023-12-22
14:41 | 2023-12-22
14:12 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24