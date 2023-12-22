خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!

تبيّن أنَّ بعض المُوظّفين والعسكريّين تلقوا، اليوم الجمعة، إتصالاتٍ من "رجال أمن" يعملون على حراسة فروعٍ مصرفية، تفيدهم بأنَّ رواتبهم قد تم صرفها وبات بإمكانهم قبضها على الصرافات الآلية.

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وقالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنَّ معظم المصارف عملت خلال الأيام القليلة الماضية إلى ضبط برمجياتها المرتبطة بالرواتب بما توافق مع سعر الدولار الجديد الذي على أساسه تم منح الموظف راتبه، وهو 89500 ليرة لبنانيّة.



وأشارت المصادر إلى أن المؤسسات المصرفية حصلت على الدولارات المطلوبة من مصرف لبنان لقاء صرف رواتب الموظفين، وقد وصلت هذه الأموال تباعاً إلى المصارف عبر سيارات مُصفحة خلال أوقاتٍ باكرة جداً في الأيام القليلة الماضية.