خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!

تبيّن أنَّ بعض المُوظّفين والعسكريّين تلقوا، اليوم الجمعة، إتصالاتٍ من "رجال أمن" يعملون على حراسة فروعٍ مصرفية، تفيدهم بأنَّ رواتبهم قد تم صرفها وبات بإمكانهم قبضها على الصرافات الآلية.
وقالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنَّ معظم المصارف عملت خلال الأيام القليلة الماضية إلى ضبط برمجياتها المرتبطة بالرواتب بما توافق مع سعر الدولار الجديد الذي على أساسه تم منح الموظف راتبه، وهو 89500 ليرة لبنانيّة.
وأشارت المصادر إلى أن المؤسسات المصرفية حصلت على الدولارات المطلوبة من مصرف لبنان لقاء صرف رواتب الموظفين، وقد وصلت هذه الأموال تباعاً إلى المصارف عبر سيارات مُصفحة خلال أوقاتٍ باكرة جداً في الأيام القليلة الماضية.
وكان "لبنان24" ذكر في خبرٍ سابق أنهُ بعد أشهر قليلة من دفع رواتب القطاع العام بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار، فوجئ العسكريون والموظفون اليوم بحصولهم على رواتبهم الشهرية محتسبة على سعر صرف 89500 ليرة للدولار، ممّا يعني تدنّي قيمة الراتب الذي يتقاضونه بهذه المعادلة الجديدة.