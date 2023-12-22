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لبنان

إتصالٌ بين ميقاتي ونظيرته الدنماركية.. هذا ما بحثه الطرفان

Lebanon 24
22-12-2023 | 12:58
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً من رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، شكرته خلاله على الرسالة التي وجهها إليها، مثمناً القرار الذي اتخذه البرلمان الدنماركي بشأن حظر حرق المصحف الشريف.
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وتم خلال الاتصال عرض العلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع في غرة وجنوب لبنان، كما تمّ التشديد على ضرورة الاسراع في وقف الحرب والتوصل الى حل سلمي عادل وشامل.
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