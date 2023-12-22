إتصالٌ بين ميقاتي ونظيرته الدنماركية.. هذا ما بحثه الطرفان

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً من رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، شكرته خلاله على الرسالة التي وجهها إليها، مثمناً القرار الذي اتخذه البرلمان الدنماركي بشأن حظر حرق المصحف الشريف.

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