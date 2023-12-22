الآن.. ماذا يجري في المطار؟

قامَ وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، مساء اليوم الجمعة، بجولة تفقدية عشية الأعياد في مطار رفيق الحريري الدولي.



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بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المطار يشهد حركة ناشطة قبيل أيام قليلة من عيدي الميلاد ورأس السنة، مشيرة إلى أنّ قاعتيْ الوصول والمغادرة تعجان بالمسافرين من وإلى لبنان. ورافق المولوي في جولته، رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب، إضافة إلى ضباط من جهاز أمن المطار وقوى الأمن الداخلي.بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المطار يشهد حركة ناشطة قبيل أيام قليلة من عيدي الميلاد ورأس السنة، مشيرة إلى أنّ قاعتيْ الوصول والمغادرة تعجان بالمسافرين من وإلى لبنان.

كذلك، تُسجل حركة الوافدين إلى لبنان ارتفاعاً، لا سيما أنّ الأرقام تشير إلى وصول ما يقارب الـ13000 وافدٍ يومياً إلى لبنان.