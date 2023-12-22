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لبنان
حجار: البقاع بحاجة للانماء ولحضور الدولة الفاعل
Lebanon 24
22-12-2023
|
13:50
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قال وزير الشؤون الإجتماعيّة هيكتور حجار إنه "في كل زيارة يقوم بها للبقاع، يكتشف حاجة المنطقة للإنماء وعطشها لحضور الدولة الفاعل"، وأضاف: "
كل ما تقوم به الجمعيات والمغتربون وأيادي الخير هو مهم، لكن هناك عطش لبناء الدولة الحاضرة لبناء الإنسان، وليست دولة الطوائف والمناطق والمحسوبيات، نريد الدولة التي تحترم كل المواطنين".
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وحول حيثيات طلب إقفال مركز نحلة، قال: "تحدّثوا عن 2000 نسمة في نحلة لكنني فوجئت بـ12 ألفا، ونحلة اليوم أشبه بمدينة وهي بحاجة لمركز مستقل عن مدينة بعلبك، ومن هذا المنبر أقول تسرّعت والعودة عن الخطأ فضيلة، والأجهزة الرقابية ستعود وتتابع وتدرس الموضوع. أعدكم أن ندرس مع القيمين والمرجعيات وأهل الخير والعائلات واتحاد البلديات لنفكر بصيغة لبناء مركز للخدمات الإنمائية في نحلة عوضاً عن المركز الصغير الحالي، وان نعمل على إعداد برامج للتمكين بالزراعة والصناعة والمهن والتكنولوجيا".
وتابع: "هناك حاجة إلى مراكز في نحلة وبعلبك وصيدا وصور والنبي شيت وعرسال ودير الاحمر ورأس بعلبك وبريتال، كما في كل منطقة، ليس من أجل خدمة السياسات الضيقة أو الأحزاب، إنما من أجل كل الناس".
وتوجه حجار بالشكر إلى "الأطباء والعاملين في مركز نحلة بشكل مجاني، وللمغترب فراس اليحفوفي الذي ساهم بتأمين التجهيزات والمعدات للمركز".
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