بالفيديو.. "طوفان" نهر بيروت وسيارات تتعرّض للغرق!

بالفيديو.. طوفان نهر بيروت بفعل الأمطار الغزيرة وتعرّض عدد من السيارات للغرق#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/ZXMUGz2ZXY
— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 22, 2023
بالفيديو.. طوفان نهر بيروت بفعل الأمطار الغزيرة وتعرّض عدد من السيارات للغرق#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/ZXMUGz2ZXY
بالفيديو.. "طوفان" نهر بيروت يُغرق عدداً من السيارات!#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/5W8QaLsYk2
— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 22, 2023
بالفيديو.. "طوفان" نهر بيروت يُغرق عدداً من السيارات!#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/5W8QaLsYk2