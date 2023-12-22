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لبنان

بالفيديو.. "طوفان" نهر بيروت وسيارات تتعرّض للغرق!

Lebanon 24
22-12-2023 | 15:14
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة طوفان نهر بيروت بسبب الأمطار الغزيرة.
 
وأظهر الفيديو تضرر عدد من السيارات للغرق جراء طوفان مياه النهر، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني لإنقاذ المواطنين.
 
 
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