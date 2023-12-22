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لبنان

اتّصال بين بلينكن وغالانت: لتجنُّب التصعيد في لبنان

Lebanon 24
22-12-2023 | 15:43
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث أمس باتصال مع وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت جهود تسهيل إطلاق الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.


وأشارت الى ان بلينكن شدد على أهمية منع توسع الصراع وخطوات تهدئة التوترات بالضفة وتجنّب التصعيد بلبنان.
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