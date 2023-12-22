من أجل "عشاء".. إتصالٌ داخل لبنان وردَ إلى هؤلاء!

فاجأ مركز خدمة الزبائن التابع لأحد المطاعم الزبائن بإتصالاتٍ هاتفية هدفها كان غير مُتوقع.

وتبيّن أنّ المكالمة هدفت إلى تقييم "آخر عشاء" تناوله الزبون في المطعم، والوقوف عند رأيه بالخدمة التي حظيَ بها وبالمأكولات التي تناولها.