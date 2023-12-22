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لبنان

بشأن ملف التفرغ.. بيانٌ من "متعاقدي اللبنانية"

Lebanon 24
22-12-2023 | 16:03
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عقد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللّبنانيّة (الموظّفون) اجتماعًا عبر تطبيق زووم، وتناقشوا في قضايا جامعيّة أكاديميّة وأمورٍ تربويّة، وخصوصًا ملف التّفرّغ في الجامعة اللّبنانيّة الّذي مرّ عليه أكثر من 10 سنوات.
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وتطرّق المجتمعون إلى ملف التّفرغ في الجامعة اللّبنانيّة و"الذي هو حقّ أوتوماتيكي بعد سنتين من التدريس الجامعي بنصاب كامل لكلّ أستاذ متعاقد كما يقرّ قانون الجامعة اللبنانية".

وطالبوا رئاسة الجامعة ووزارة التربية ومجلس الوزراء مجتمعاً "العمل على العدل والمساواة في النّظر إلى ملف التفرّغ من دون تمييز بين متعاقد وآخر، مع العلم أنّ نقل ملاك المتعاقدين الموظفين إلى ملاك الجامعة هو توفير على خزينة الدولة اللّبنانيّة وليس عبئًا إطلاقًا".
 
 
 
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