Advertisement

لبنان

بين فرنسا و "حزب الله".. هذا ما حصل مؤخراً!

Lebanon 24
22-12-2023 | 16:40
A-
A+
Doc-P-1144302-638388852925823525.jpg
Doc-P-1144302-638388852925823525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم الجمعة، أنَّ تواصلاً فرنسا جرى مع "حزب الله" لإعطاء أبعاد تخفيفية لكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إتهام الحزب بـ"الإرهاب". 
Advertisement

وكان ماكرون تحدث في حوار تلفزيوني عن موقفه من حركة "حماس" والحرب الإسرائيلية القائمة في غزة، واصفاً خلالها "حزب الله" بـ"المجموعة الإرهابية". 

وفي السياق، نقل تقريرٌ لـ"لبنان24" عن مصدر سياسي قوله إنّ "موقف ماكرون الأخير مرده انزعاج فرنسا من الحزب ومن كيفية تعاطيه مع الملف الرئاسي من جهة ومع الأوضاع في الجنوب من جهة أخرى، خاصة وأن باريس حاولت وضغطت كثيراً لعدم دخول حزب الله في الحرب وحذرت من توسعها وركزت في الوقت نفسه عبر موفديها الى بيروت على ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701، كما حاولت استباق نتائج الحرب لترتيب أوضاع ما بعدها".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-12-22
17:05 | 2023-12-22
17:00 | 2023-12-22
16:58 | 2023-12-22
16:50 | 2023-12-22
16:44 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24