بين فرنسا و "حزب الله".. هذا ما حصل مؤخراً!

ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم الجمعة، أنَّ تواصلاً فرنسا جرى مع "حزب الله" لإعطاء أبعاد تخفيفية لكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إتهام الحزب بـ"الإرهاب".

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وكان ماكرون تحدث في حوار تلفزيوني عن موقفه من حركة "حماس" والحرب الإسرائيلية القائمة في غزة، واصفاً خلالها "حزب الله" بـ"المجموعة الإرهابية".



وفي السياق، نقل تقريرٌ لـ"لبنان24" عن مصدر سياسي قوله إنّ "موقف ماكرون الأخير مرده انزعاج فرنسا من الحزب ومن كيفية تعاطيه مع الملف الرئاسي من جهة ومع الأوضاع في الجنوب من جهة أخرى، خاصة وأن باريس حاولت وضغطت كثيراً لعدم دخول حزب الله في الحرب وحذرت من توسعها وركزت في الوقت نفسه عبر موفديها الى بيروت على ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701، كما حاولت استباق نتائج الحرب لترتيب أوضاع ما بعدها".

وفي السياق، نقلعن مصدر سياسي قوله إنّ "موقف ماكرون الأخير مرده انزعاج فرنسا من الحزب ومن كيفية تعاطيه مع الملف الرئاسي من جهة ومع الأوضاع في الجنوب من جهة أخرى، خاصة وأن باريس حاولت وضغطت كثيراً لعدم دخول حزب الله في الحرب وحذرت من توسعها وركزت في الوقت نفسه عبر موفديها الى بيروت على ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701، كما حاولت استباق نتائج الحرب لترتيب أوضاع ما بعدها".