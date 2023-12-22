17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بين فرنسا و "حزب الله".. هذا ما حصل مؤخراً!
Lebanon 24
22-12-2023
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم الجمعة، أنَّ تواصلاً فرنسا جرى مع "حزب الله" لإعطاء أبعاد تخفيفية لكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إتهام الحزب بـ"الإرهاب".
Advertisement
وكان ماكرون تحدث في حوار تلفزيوني عن موقفه من حركة "حماس" والحرب الإسرائيلية القائمة في غزة، واصفاً خلالها "حزب الله" بـ"المجموعة الإرهابية".
وفي السياق، نقل
تقريرٌ لـ"لبنان24"
عن مصدر سياسي قوله إنّ "موقف ماكرون الأخير مرده انزعاج فرنسا من الحزب ومن كيفية تعاطيه مع الملف الرئاسي من جهة ومع الأوضاع في الجنوب من جهة أخرى، خاصة وأن باريس حاولت وضغطت كثيراً لعدم دخول حزب الله في الحرب وحذرت من توسعها وركزت في الوقت نفسه عبر موفديها الى بيروت على ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701، كما حاولت استباق نتائج الحرب لترتيب أوضاع ما بعدها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
Lebanon 24
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
07:44 | 2023-12-22
22/12/2023 07:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
06:20 | 2023-12-22
22/12/2023 06:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
12:44 | 2023-12-22
22/12/2023 12:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
14:12 | 2023-12-22
22/12/2023 02:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
13:04 | 2023-12-22
22/12/2023 01:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2023-12-22
لا إمكانية للطعن
17:05 | 2023-12-22
حُسِم الأمر.. ماذا قرّر إسرائيليون كانوا يعيشون قرب لبنان؟
17:00 | 2023-12-22
رفع سعر صيرفة أفقد الموظفين بعضاً من معاشاتهم
16:58 | 2023-12-22
مقدمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2023-12-22
مطلع العام الجديد.. "القوات" تستعد لهذا الأمر
16:44 | 2023-12-22
وفدٌ سيزوره.. من سيلتقي فرنجية قريباً؟
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
23/12/2023 01:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
23/12/2023 01:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
23/12/2023 01:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24