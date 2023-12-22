وفدٌ سيزوره.. من سيلتقي فرنجية قريباً؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ وفداً من كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط، سيزور رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية في بنشعي خلال فترة الأعياد.

Advertisement



وفي وقتٍ سابق، تحدث النائب بلال عبدالله عن زيارة جنبلاط إلى بنشعي، قائلاً في حوار عبر إذاعة "صوت كل لبنان" إنها "ستكون متشعبة ولن تقتصر على موضوع تعيين رئيس للأركان"، وأضاف: "الزيارة تندرج في إطار الانفتاح والجهود التي يبذلها رئيس اللقاء الديمقراطي تجاه القوى السياسية كافة المعنية بالاستقرار الداخلي، وتثبيت ركائز الوحدة الداخلية في ظل المواجهة مع العدو الإسرائيلي، كما في إطار الاستحقاقات، إن كان الفراغات في القوى الأمنية أو ملف رئاسة الجمهورية".