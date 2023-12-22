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لبنان
مطلع العام الجديد.. "القوات" تستعد لهذا الأمر
Lebanon 24
22-12-2023
|
16:50
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نقلت قناة الـ"MTV" عن مصادر في "القوات اللبنانية" قولها إنَّ "المشاورات الجانبية قادرة على حل أزمة الفراغ الرّئاسي".
وذكرت المصادر أنّ "القوات" ستتحرك بزخمٍ مطلع العام الجديد أيضاً لاسيما على صعيد ملف إنتخابات رئاسة الجمهوريّة.
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