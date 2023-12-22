حُسِم الأمر.. ماذا قرّر إسرائيليون كانوا يعيشون قرب لبنان؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ عدداً كبيراً من المستوطنين الإسرائيليين النازحين من المستوطنات الحدودية مع لبنان، شرعوا في بناء حياة جديدة في المناطق التي نزحوا إليها ولا يريدون العودة إلى منازلهم.

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من جهته، تحدّث رئيس مجلس مستوطنة "معالِه يوسف"، شمعون غواتا، عن خوف يعيشه المستوطنون في المنطقة المحاذية للحدود مع لبنان، قائلاً إنّ "الجيش الإسرائيلي مُلزم بالعمل في الشمال أيضاً".

وخلال مشاركته في جلسة في "كنيست" الاحتلال في ما يخصّ الوضع في الشمال، قال غوتا إن هناك مستوطنات "بقي فيها السكان ضمن المنازل، مع كل المدافع والقذائف، من دون روتين حياة ومن دون تعليم وعمل".

وأوضح أنّ "الحكومة الإسرائيلية قررت بإخلاء مستوطنات تبعد عن الحدود لغاية 5 كلم، كما تركت الجيش يقرر المستوطنات التي ينبغي إخلاؤها، وبالتالي عمد إلى إخلاء مستوطنات تبعد 3.5 كلم فقط عن الحدود".

وتابع غواتا: "لا يتحدث أحد من المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى رؤساء السلطات في المنطقة بشأن عملية قوية ضد تهديد حزب الله على الحدود مع لبنان، كما أنّهم لا يتحدثون عن القضاء على قوات الرضوان مثلما تحدثوا عن القضاء على حماس".

وأكّد أنّ المستوطنين "يشعرون بأنّهم ليسوا آمنين، وهم لا يريدون العودة إلى منازلهم بعد المشهدية التي شهدتها مستعمرات غلاف غزة في 7 تشرين أول الماضي إثر عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس"، وأضاف: "أحد التهديدات التي يخشاها المستوطنون هو أنفاق يمكن أن تصل إلى إسرائيل".