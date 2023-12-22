رفع سعر صيرفة أفقد الموظفين بعضاً من معاشاتهم

خلافاً للزيادة التي وُعِد الموظفون والعاملون في القطاع العام بقبضها قبل نهاية السنة، فإن رفع سعر صيرفة الى 89500 أفقدهم بعضاً من معاشاتهم ورواتبهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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