لا إمكانية للطعن

تستبعد مصادر حقوقية إمكان وصول الطعن الذي يعتزم التيار الوطني الحر تقديمه ضد رفع سن تقاعد بعض العسكريين الى نتيجة سعيدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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