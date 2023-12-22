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لبنان
لا إمكانية للطعن
Lebanon 24
22-12-2023
|
17:30
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تستبعد مصادر حقوقية إمكان وصول الطعن الذي يعتزم التيار الوطني الحر تقديمه ضد رفع سن تقاعد بعض العسكريين الى نتيجة سعيدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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