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لبنان

الدفاع المدني سحب 3 سيارات عالقة في لحفد - جبيل

Lebanon 24
22-12-2023 | 19:49
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عمل عناصر من الدفاع المدني منتصف ليل اليوم على سحب ثلاثة سيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهم جراء ارتفاع منسوب مياه النهر في لحفد جبيل.
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