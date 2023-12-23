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لبنان

في طرابلس.. ابن الـ20 سنة رمى نفسه من الطابق الثالث

Lebanon 24
23-12-2023 | 00:01
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أقدم المدعو "ف.ل." البالغ من العمر 20 عاماً على رمي نفسه من شرفة منزله من الطابق الثالث في محلة شارع الكنائس - طرابلس مجمع الفرير ما ادى الى سقوطه على باص متوقف في الاسفل ما أدى إلى إصابته بكسور متفرقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتم نقله الى احدى المستشفيات للعلاج فيما لم تعرف الاسباب التي دفعته على القاء نفسه.

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