19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في طرابلس.. ابن الـ20 سنة رمى نفسه من الطابق الثالث
Lebanon 24
23-12-2023
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم المدعو "ف.ل." البالغ من العمر 20 عاماً على رمي نفسه من شرفة منزله من الطابق الثالث في محلة شارع الكنائس - طرابلس مجمع الفرير ما ادى الى سقوطه على باص متوقف في الاسفل ما أدى إلى إصابته بكسور متفرقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وتم نقله الى احدى المستشفيات للعلاج فيما لم تعرف الاسباب التي دفعته على القاء نفسه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
12:44 | 2023-12-22
22/12/2023 12:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
Lebanon 24
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
07:44 | 2023-12-22
22/12/2023 07:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
06:20 | 2023-12-22
22/12/2023 06:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
14:12 | 2023-12-22
22/12/2023 02:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
13:04 | 2023-12-22
22/12/2023 01:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:44 | 2023-12-23
نعمة الأمطار تتحول الى نقمة.. طرقات تغرق بالمياه وانهيارات بالجملة (فيديو)
03:33 | 2023-12-23
البطريرك الراعي في رسالة الميلاد: هؤلاء مجرمون
03:29 | 2023-12-23
مفاجأة جديدة عن "حزب الله".. معلومة تكشف ما فعله "صاروخياً"!
03:10 | 2023-12-23
موجة برد قارس تضرب منطقة حاصبيا.. وتحذير من خطر الانزلاقات
03:00 | 2023-12-23
"حركة" على خط الملف الرئاسي.. هل من "بركة" في الأفق؟!
02:57 | 2023-12-23
بعد غرق أوتوستراد الكرنتينا... وزير الاشغال يرفع الصوت
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
23/12/2023 10:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
23/12/2023 10:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
23/12/2023 10:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24