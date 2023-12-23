في طرابلس.. ابن الـ20 سنة رمى نفسه من الطابق الثالث

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أقدم المدعو "ف.ل." البالغ من العمر 20 عاماً على رمي نفسه من شرفة منزله من الطابق الثالث في محلة شارع الكنائس - طرابلس مجمع الفرير ما ادى الى سقوطه على باص متوقف في الاسفل ما أدى إلى إصابته بكسور متفرقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقله الى احدى المستشفيات للعلاج فيما لم تعرف الاسباب التي دفعته على القاء نفسه.