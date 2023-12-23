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لبنان

التوتر يزداد جنوبا: إسرائيل تستهدف مواقع لـ "الحزب".. وإطلاق صواريخ باتجاه شمال فلسطين

Lebanon 24
23-12-2023 | 02:30
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شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي صباح اليوم السبت غارة جوية بصاروخين استهدفت أحد المنازل الخالية في بلدة كفركلا فدمرته بالكامل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 

كما شنّ  غارة على نهر الخردلي جنوب الليطاني قريبة من مركز اليونيفيل والجيش، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقام الجيش بإعادة السيارات عند حاجز الخردلي وقطع الطريق حفاظا على سلامة المواطنين، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
 
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ونجا فريق قناة "المنار" من الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة الخردلي.

وأظهر فيديو جرى تناقله لحظة قيام طائرة مسيرة بإستهداف طريق الخردلي التي كانت تسير عليها سيارة فريق "المنار"
 
وإثر القصف، عادت سيارة الصحافيين أدراجها من دون أن تُصاب بأيّ أذى.

ويُعد طريق الخردلي من الطرق الرئيسية التي تربط شمال الليطاني بجنوبه، ويسلكه عادة الصحفيون والمدنيون للعبور باتجاه البلدات الحدودية.

كما تعرضت اطراف بلدة دير ميماس الغربية لقصف مدفعي إسرائيلي.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي انه يستهدف منذ صباح السبت مجمعا عسكريا ومواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله.
ولاحقا أطلقت دفعة كبيرة من الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه شمال إسرائيل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وكانت الطائرات الحربية المعادية شنت بعيد منتصف ليل الجمعة -السبت، عدوانا جويا استهدفت خلاله مدخل بلدة يارون بغارة جوية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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