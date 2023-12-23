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لبنان

تساؤلات حول جهة تنسق مع "حزب الله".. من هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-12-2023 | 01:15
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اتجهت الأنظارُ إلى مسألةِ تنسيق "حزب الله" مع "الجماعة الإسلامية" بشأن ملفات عديدة أبرزها أحداث الجنوب، خصوصاً أنَّ اجتماعاً عُقد بين الطرفين مؤخراً للتّباحث في آخر المُستجدات والتأكيد على التعاون.
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مصادر سياسيَّة متابعة قالت إنَّ "تنسيق الحزب مع الجماعة ليس جديداً"، موضحة أن "المشكلة تكمن في مكانٍ آخر وهي أن هناك أصواتاً في أوساط الأخيرة (أي الجماعة)، كانت ترفض سابقاً الإعلان عن هذا التعاون أو الإشارة إليه".
وتابعت: "خلال إجتماعات عامة، كانت جهات من الجماعة تقول إنّ "قوات الفجر" التابعة لها نفذت عمليات ضد إسرائيل في جنوب لبنان خلال الشهرين الماضيين من دون تنسيقٍ مع الحزب. على ما يبدو كان هناك نوعٌ من الحياء في الإعلان عن هذا الأمر".
وأكملت: "لماذا كان رفض إعلان التنسيق مع الحزب قائماً في السابق والآن بات أمراً عادياً؟ ما الذي اختلف؟ والسؤال الأهم: هل ستلتزم كل أطراف الجماعة بالترويج لهذا التنسيق أو الترحيب به أم أنه ستتم مخالفة هذا الأمر؟".

المصدر: لبنان 24

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