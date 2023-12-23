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لبنان

السيول تغمر احد المستشفيات.. قسم الطوارئ تحول الى بركة مياه (صور)

Lebanon 24
23-12-2023 | 00:58
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أدى تساقط كميات كبيرة من الأمطار الكثيف ليل أمس وصباح اليوم الى تجمع المياه داخل مستشفى قلب يسوع في الحازمية. 
وقد أظهرت الصور دخول المياه الى قسم الطوارئ وقسم الاشعة في المستشفى بعدما غمرت موقف السيارات التابع لهما.
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الأمطار

مستشفى قلب يسوع

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