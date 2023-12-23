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لبنان

القطوع مرّ والعلاقة لم تتأثر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-12-2023 | 01:30
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مرّ "قطوع" التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون من دون ان يؤدي الى اي اشكالات سياسية، سوى تفاعل الخلاف بين "حزب الله" من جهة "التيار الوطني الحر".
لكن، بحسب مصادر مطلعة، "فإن خلافاً آخر كان قريبا من الحدوث بين الحزب و"الحزب التقدمي الاشتراكي" في ظل تأييد النائب السابق وليد جنبلاط للتمديد بعكس رغبة حارة حريك العميقة".
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لكن المصادر تؤكد أن العلاقة لم تتأثر بالرغم من الخلاف الاخير، خصوصا ان الحزب يقدر موقف جنبلاط خلال الحرب ويسعى الى تطوير العلاقة السياسية معه.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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