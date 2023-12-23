القطوع مرّ والعلاقة لم تتأثر

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مرّ "قطوع" التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون من دون ان يؤدي الى اي اشكالات سياسية، سوى تفاعل الخلاف بين "حزب الله" من جهة "التيار الوطني الحر".لكن، بحسب مصادر مطلعة، "فإن خلافاً آخر كان قريبا من الحدوث بين الحزب و"الحزب التقدمي الاشتراكي" في ظل تأييد النائب السابق وليد جنبلاط للتمديد بعكس رغبة حارة حريك العميقة".لكن المصادر تؤكد أن العلاقة لم تتأثر بالرغم من الخلاف الاخير، خصوصا ان الحزب يقدر موقف جنبلاط خلال الحرب ويسعى الى تطوير العلاقة السياسية معه.