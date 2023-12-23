تحرك طارئ لضبط فلتان السوبرماركت وتسطير محاضر ضبط

Advertisement

طلب مرجع رسمي من المعنيين في وزارة الإقتصاد العمل بشكل مكثف في الساعات الثماني والاربعين المقبلة على ملف غلاء الأسعار هذا الأسبوع في السوبرماركت والمحال التجارية، خاصةً لناحية السلع المطلوبة لعشاء الميلاد وأسبوع رأس السنة، وذلك بعدما وصلت أخبار كثيرة هذا الأسبوع الى المرجع المذكور بأن عملية تفلُّت واسعة حصلت في الأسعار وخاصة اللحوم والدواجن وغيرها من الأجبان، كون المواطن اللبناني ملزم بشراء هذه السلع حالياً .المصدر لفت الى أن المديريات الخاصة بالرقابة بدأت فوراً بالعمل على هذا الخط وتم تسطير عدد من محاضر الضبط بحق المحال المخالفة.