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لبنان

تحرك طارئ لضبط فلتان السوبرماركت وتسطير محاضر ضبط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-12-2023 | 01:45
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طلب مرجع رسمي من المعنيين في وزارة الإقتصاد العمل بشكل مكثف في الساعات الثماني والاربعين المقبلة على ملف غلاء الأسعار هذا الأسبوع في السوبرماركت والمحال التجارية، خاصةً لناحية السلع المطلوبة لعشاء الميلاد وأسبوع رأس السنة، وذلك بعدما وصلت أخبار كثيرة هذا الأسبوع الى المرجع المذكور بأن عملية تفلُّت واسعة حصلت في الأسعار وخاصة اللحوم والدواجن وغيرها من الأجبان، كون المواطن اللبناني ملزم بشراء هذه السلع حالياً .
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المصدر لفت الى أن المديريات الخاصة بالرقابة بدأت فوراً بالعمل على هذا الخط وتم تسطير عدد من محاضر الضبط بحق المحال المخالفة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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