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لبنان

خطوة ميدانية "خطيرة" في الجنوب!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-12-2023 | 02:50
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تحدّثت أوساطٌ معنيّة بالشؤون العسكريّة عن خطوة ميدانيّة خطيرة يقوم بها العدو الإسرائيليّ، وتتمثّل بتوسيع نطاق الجبهة مع "حزب الله" إلى نقطة بعيدة عن الحدود وبعمقٍ واسع نوعاً ما.
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وقالت المصادر إنَّ إسرائيل قصفت قبل أكثر من يومين محيط بلدة جباع - قضاء النبطية، وهي منطقة لا تُعد حدودية كما أنّها بعيدة نسبياً عن الشريط الحدودي، وأضافت: "في السابق، قصف العدو الإسرائيلي معمل الألومنيوم في النبطية كما استهدفَ أيضاً شاحنة في الزهراني. هنا، يتبين أنَّ تل أبيب تحاول توسيع نطاق استهدافاتها في كلّ مرة لتؤدي رسالة واحدة وهي أنه باستطاعتها التوغل ضمن العمق اللبناني وضرب أماكن محددة تحت حجة أنها تابعة لحزب الله".

ولفتت المصادر إلى أنَّ الذريعة المذكورة هي التي تعتمدُ إسرائيل عليها الآن، وهي شمّاعة مناسبة لها للتقدم ضمن الأراضي اللبنانية عبر شنّ غارات جويّة، وتضيف: "المفارقة هنا إنه في حال إستهداف إسرائيل أي بقعة بعيدة عن الحدود زاعمة إنها تابعة للحزب، عندها لن يأتي الأخير ويؤكد أو ينفي مقولة إن المكان المستهدف عائد إليه خصوصاً إذا كان في منطقة مفتوحة. بمعنى آخر، لن يقول الحزب إن ما استهدفته إسرائيل هو مركز تابع له لأنه في كل الأحوال لا يتحدث عن ذلك". 

وختمت: "المعادلات باتت تتغير الآن، فالرد يكون بنوعية الإستهدافات وطبيعتها وليس في مكانها فحسب، وعليه فإن الرسائل الميدانية باتت كثيرة ومن الممكن أن تكون هناك تبدلات وتكتيكات جديدة  سنشهدها قريباً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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