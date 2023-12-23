Advertisement

لبنان

مأساة تهزّ ليل مزيارة.. وفاة 4 أطفال بسبب العاصفة

Lebanon 24
23-12-2023 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1144419-638389222665623614.jpg
Doc-P-1144419-638389222665623614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسببت الأمطار الطوفانية التي انهمرت ليل أمس بانجراف التربة في بلدة حميص مزيارة وسقوطها على سطح غرفة تقطنها عائلة من النازحين السوريين ما أدى إلى انهيارها، ومقتل 4 أطفال كانوا في داخلها.
وعمل عناصر الدفاع المدني على انتشال الاطفال من تحت الأنقاض، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث. (الوكالة الوطنية للاعلام)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-12-23
06:15 | 2023-12-23
05:20 | 2023-12-23
05:16 | 2023-12-23
05:10 | 2023-12-23
05:06 | 2023-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24