مأساة تهزّ ليل مزيارة.. وفاة 4 أطفال بسبب العاصفة

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تسببت الأمطار الطوفانية التي انهمرت ليل أمس بانجراف التربة في بلدة حميص مزيارة وسقوطها على سطح غرفة تقطنها عائلة من النازحين السوريين ما أدى إلى انهيارها، ومقتل 4 أطفال كانوا في داخلها.وعمل عناصر الدفاع المدني على انتشال الاطفال من تحت الأنقاض، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث. (الوكالة الوطنية للاعلام)