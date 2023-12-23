عملية سرقة داخل توك توك في عكار

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تعرّض بائع خضار من التبعية السورية صباح اليوم السبت لعملية سرقة أثناء توجهه الى مكان عمله بعدما صعد بتوك توك من ساحة ببنين في عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وفي التفاصيل، تفاجأ بائع الخضار بملثمين قاما بشهر مسدس حربي وضربه بكعب المسدس على رأسه وسرقا مبلغا ماليا قدر بحوالي 9 مليون ليرة لبنانية ولاذا بالفرار.