فيديو عاجل ومُرعب.. هكذا نجا صحافيون لبنانيّون من قصفٍ إسرائيليّ!

أفادت المعلومات بأنَّ فريقاً من الصحافيين اللبنانيين، نجا من إعتداء إسرائيلي إستهدف منطقة الخردلي - جنوب لبنان، صباح اليوم السبت.

وأظهر فيديو جرى تناقله لحظة قيام طائرة مسيرة بإستهداف الطريق التي كانت تسير عليها سيارات عائدة لإعلاميين في قناة "المنار" و "الوكالة الوطنية للإعلام" ضمن المنطقة المذكورة.

وإثر القصف، عادت سيارات الصحافيين أدراجها، فيما أفيد بأن مُصور قناة "المنار" الزميل خضر مركيز أصيب بجروح طفيفة في العين.

ويعدّ طريق منطقة الخردلي أحد الطرق الرئيسيّة التي تربطُ شمال الليطاني بجنوبه ويسلكهُ عادة الصحفيون والمدنيون للعبور باتجاه البلدات الحدودية.