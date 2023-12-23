موجة برد قارس تضرب منطقة حاصبيا.. وتحذير من خطر الانزلاقات

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تشهد منطقة حاصبيا منذ ليل أمس الجمعة امس موجة من البرد القارس مصحوبة برياح شديدة السرعة مع تساقط غزير للامطار تسببت بسيول جرفت معها الحصى والوحول إلى جانبي الطرقات ووسطها ما اعاق حركة السير، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وطلبت القوى الأمنية وشرطة البلديات من المواطنين القيادة بحذر تجنبا لخطر الانزلاقات كما تساقطت الثلوج على مرتفعات جبل الشيخ الا انه لا تزال طريق شبعا عين عطا عبر وادي جنعم سالفة للسيارات الرباعية الدفع.