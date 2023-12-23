مفاجأة جديدة عن "حزب الله".. معلومة تكشف ما فعله "صاروخياً"!

كشف تقريرٌ جديد نشرته قناة "الميادين" أنّ "حزب الله" أدخل في الخدمة، منظومة صواريخ موجّهة ذات قدرات تدميرية عالية، مشيراً إلى أنّ تلك الصواريخ "قادرة على العمل على أهداف برية وجوية وبحرية، ثابتة ومتحركة".

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