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لبنان

مفاجأة جديدة عن "حزب الله".. معلومة تكشف ما فعله "صاروخياً"!

Lebanon 24
23-12-2023 | 03:29
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كشف تقريرٌ جديد نشرته قناة "الميادين" أنّ "حزب الله" أدخل في الخدمة، منظومة صواريخ موجّهة ذات قدرات تدميرية عالية، مشيراً إلى أنّ تلك الصواريخ "قادرة على العمل على أهداف برية وجوية وبحرية، ثابتة ومتحركة".
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ووفق تقرير "الميادين"، فإنّ هذه المنظومة تتمتعُ بالقدرة على إصابة الأهداف بدقة وتدميرها، كما يصل مداها الفعّال إلى ما يتراوح بين 8 كلم و10 كلم.

وفي ما يتعلّق بكشف "حزب الله" مشاهد عملية "بيت هيلل"، قبل يومين، ذكر تقرير "الميادين" أنّ ذلك كان بمثابة رسالة إلى إسرائيل بشأن "قدرة المقاومة على الجمع الاستخباري وعلى الاستهداف".

وكشفت التقرير أيضاً أنّ "لدى حزب الله عشرات الأهداف المشابهة لمشغل بيت هيلل، ومنها منظومة القبة الحديدية المنتشرة ضمن المدى الذي يتراوح بين 8 كلم و10 كلم".

ومشغل "بيت هيلل" هو مشغل للصيانة، يَتْبَع وحدةَ التسليح الإقليمية الشمالية في الجيش الإسرائيلي، ويعمل في مجال صيانة الآليات والعتاد الميكانيكي والعتاد الهندسي، وتم استهدافه عبر صاروخ من المنظومة التي دخلت الخدمة مؤخراً.

وتُظهر المشاهد استهداف آلية النقل الإسرائيلية، "زيلدا"، وهي محمّلة بالجنود، بصورة مباشرة، الأمر الذي أدّى إلى وقوع انفجار وتدمير الآلية. كذلك، يظهر في الفيديو جنود إسرائيليون بالقرب من مكان الاستهداف وهم يفرّون. (الميادين نت)
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