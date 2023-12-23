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لبنان

بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)

Lebanon 24
23-12-2023 | 03:54
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بعدما حذر من وصول عاصفة "طوفانية" تحمل معها الأمطار الغزيرة ستغرق المناطق اللبنانية قبل عيد الميلاد وهذا ما حصل منذ ليل أمس الجمعة حيث غرقت الطرقات بالمياه والسيول، أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ إلى ان الأمطار ستخف يوم الأحد أي ليلة عيد الميلاد.
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وأضاف انه مع انحسار العاصفة الطوفانية سنشهد استقرارا في الطقس، مشيرا إلى ان ثمة منخفضات في الأفق وفي الأيام المُقبلة سيظهر كيف سيكون طقس ليلة رأس السنة.  

 
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