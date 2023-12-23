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لبنان

من بريتال.. حزب الله ينعى شهيدا جديدا

Lebanon 24
23-12-2023 | 04:19
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نعى حزب الله الشهيد حسن عبد النبي طليس "صالح" من بلدة بريتال في البقاع ، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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حزب الله

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