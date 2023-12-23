"نعيش حرباً".. هذا ما قاله مسؤول إسرائيليّ عن "حزب الله"!

Advertisement

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة أنّ "زلتس انتقد في مقابلة مع القناة "13" الحكومة الإسرائيلية بشدة، بعد أكثر من شهرين من إخلاء سكان منطقة الحدود الشمالية من منازلهم، وقال: "لقد أنشأت الحكومة الإسرائيلية حزاماً أمنياً في الشمال، بعرض نحو 10 كيلومترات، من حرمون إلى رأس الناقورة، إلى البحر. هناك سكانٌ كُثر يعيشون في هذا الحزام، وبعضهم تم إخلاؤهم. وفي الحزام الأمني نفسه، الجيش موجود داخل إسرائيل، ويعمل من داخل وقرب مستوطنات. عندما تطلق دبابة "ميركافا-4" ثلاث قذائف بالقرب من حي جديد تم بناؤه للتو، يتحطم كل زجاجه وأبوابه".واعتبر زلتس أنّ الوضع في الشمال يجب أن يُعامل على أنه حرب بكل معنى الكلمة، قائلاً: "لا ينحصر الأمر فقط بأنّ حزب الله يطلق النار على الجيش فقط، أو يطلق النار هنا وهناك. نحن في حرب منذ 7 تشرين الأول، ويمكن رؤية نتائجها في الجرحى والقتلى".وتابع: "بالأمس فقط قُتل جندي، وكما قالت ميري ريغِف (عضو في الكنيست) ذات مرة، فإنّ عسقلان ليست تل أبيب. هناك حرب في الشمال ".وعندما سئل عن توقعاته في ما يخص طريقة عمل إسرائيل، أجاب: "أتوقع قيادة كما أعمل في سلطتي، أن تكون قيادة إسرائيل هكذا. أتوقع من الحكومة تحمل المسؤولية والاهتمام بالنتيجة المرجوة، ويجب تقليص قدرة حزب الله على العمل بشكل كبير جداً".