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لبنان

قاووق: أي استهداف إسرائيلي للمدنيين سيقابل برد سريع وأشد

Lebanon 24
23-12-2023 | 04:48
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 أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "المقاومة الإسلامية ملتزمة التزاماً حاسماً ورادعاً في حماية المدنيين في لبنان، وأي استهداف إسرائيلي للمدنيين، سيقابل برد مقاوم سريع وأشد، والعين بالعين، والمنزل بالمنزل، والعمق بالعمق، والبادئ أظلم".
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كلام قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب ل"شهيده على طريق القدس" "محمد حسن جعفر مكي" في حسينية بلدة محرونة الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعائلات الشهداء، وحشد من الأهالي.

وشدد قاووق على أن "قرار فصائل المقاومة في لبنان والعراق واليمن، أن نبقى في مواجهة مستمرة ضد العدو الإسرائيلي طالما بقي العدوان"، لافتاً إلى أن "فصائل المقاومة استطاعت أن تحاصر العدو بالمسيرات والصواريخ من كل جانب، من الجنوب في لبنان إلى العراق واليمن وصولاً إلى غزة، وهذا ما جعله يختنق، وهذا هو السلاح الوحيد الذي يجبره أن يوقف العدوان على غزة".

وأشار إلى أن "العدو الإسرائيلي يطالعنا كل يوم بتهديدات ومطالب، وهذه المطالب هي مجرد أضغاث أحلام، لأن إسرائيل هزمت، والمهزوم لا يفرض شروطه، ويمكن له أن يرفع صوته بالصراخ، وهذا ما يقوم به قادة العدو، حيث إنهم يصرخون وجعاً وهزيمة، ولكن ليسوا في موقع أن يفرضوا الشروط".
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