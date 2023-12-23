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لبنان

في الكورة.. إلقاء قنبلة باتجاه "فان" هل من إصابات؟

Lebanon 24
23-12-2023 | 04:48
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أقدم مجهول فجر اليوم السبت على القاء قنبلة بإتجاه "فان" عائد للمدعو "ع.ق" في محلة طلعة الهيلكية - ضهر العين الكورة ما أدى الى اضرار مادية من دون تسجيل اصابات في الأرواح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتوجه صاحب الفان الى الفصيلة المعنية للادعاء ضد مجهول.

وتنفذ دورية من مخابرات الجيش انتشارا امنيا في المكان والعمل جار على تعقب ملقي القنبلة تمهيداً لتوقيفه.  

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