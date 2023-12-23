في الكورة.. إلقاء قنبلة باتجاه "فان" هل من إصابات؟

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أقدم مجهول فجر اليوم السبت على القاء قنبلة بإتجاه "فان" عائد للمدعو "ع.ق" في محلة طلعة الهيلكية - ضهر العين الكورة ما أدى الى اضرار مادية من دون تسجيل اصابات في الأرواح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتوجه صاحب الفان الى الفصيلة المعنية للادعاء ضد مجهول.وتنفذ دورية من مخابرات الجيش انتشارا امنيا في المكان والعمل جار على تعقب ملقي القنبلة تمهيداً لتوقيفه.