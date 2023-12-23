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لبنان

بالصور... الجيش ضبط مخدرات وأعتدة عسكريّة

Lebanon 24
23-12-2023 | 05:03
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها وحدات الجيش بمؤازرة مديرية المخابرات، نُفِّذت بتاريخ 22 / 12 / 2023 العمليات التالية:

دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا - البقاع وضبط كمية من المخدرات وأعتدة عسكرية بالإضافة إلى سيارتين مسروقتين، وتلف خيمة زراعية كانت تُستخدَم لزراعة حشيشة الكيف.
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 توقيف المواطنَين (ع.ه.ج.) و(ع.ح.ج.) في بلدة فيسان - الهرمل كونهما مطلوبَين لارتكابهما الجرائم التالية: الخطف، تهريب الأشخاص، سرقة السيارات، تعاطي المخدرات، إطلاق النار.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
 
 
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