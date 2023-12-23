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لبنان

بيان لدار الفتوى... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
23-12-2023 | 05:16
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أصدر المكتب الإعلامي في دار الفتوى البيان الاتي:
 
"بناء لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يمنع منعا باتا الإدلاء بتصريحات أو مواقف وآراء سياسية لجميع العاملين في الجهاز الديني والمؤسسات التابعة لدار الفتوى دون اخذ الإذن الخطي المسبق من المديرية العامة للأوقاف الإسلامية والإدارات المعنية المختصة".
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وتابع البيان: "ان مفتي الجمهورية ودار الفتوى لا تتبنى أي رأي سياسي لا يصدر عنها مباشرة وترفض أي موقف يؤدي الى الفتنة أو الخلاف بين اللبنانيين، وان المصلحة الإسلامية العليا والوحدة الوطنية والعيش المشترك هما الأساس في التوجه العام لدار الفتوى ومؤسساتها والعاملين فيها ودورها الأساسي هو الحفاظ على رسالة الإسلام السمحة والمصلحة الوطنية العامة".
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