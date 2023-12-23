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لبنان

بلدة جنوبيّة تُقدّم شهيداً جديداً... و"الحزب" ينعاه

Lebanon 24
23-12-2023 | 05:20
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نعى "حزب الله" في بيان، الشهيد علي حسين حرب، من بلدة يارون في جنوب لبنان.
 
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