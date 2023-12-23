"اليونيفيل" تُطلق صافرات الإنذار من الدرجة الثانيّة... ماذا يعني ذلك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "اليونيفيل" أطلقت صافرات الإنذار، من الدرجة الثانيّة، في مركزها في الناقورة.

ويعني هذا الإنذار أنّ هناك خطراً، ويجب النزول إلى الملاجىء.