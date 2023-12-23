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لبنان

"اليونيفيل" تُطلق صافرات الإنذار من الدرجة الثانيّة... ماذا يعني ذلك؟

Lebanon 24
23-12-2023 | 06:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "اليونيفيل" أطلقت صافرات الإنذار، من الدرجة الثانيّة، في مركزها في الناقورة.
 
ويعني هذا الإنذار أنّ هناك خطراً، ويجب النزول إلى الملاجىء.
 
 
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