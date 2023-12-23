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لبنان

محافظ البقاع تابع مسألة إخلاء المبنى السكني في حزرتا المهدد بالسقوط

Lebanon 24
23-12-2023 | 06:52
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تابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده مسألة إخلاء المبنى السكني في بلدة حزرتا والمهدد بالسقوط بفعل الانزلاق الحاد بالتربة، والذي تسببت به كمية المتساقطات الكبيرة التي هطلت مع بدء المنخفض الجوي الذي بدأ منذ يوم الخميس.
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وفي هذا السياق، اطلع المحافظ ابو جوده وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي على متابعته لمجريات الموضوع، والذي اوعز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على السلامة العامة. كما تواصل مع كل من الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، قائد الدرك بالإنابة وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ربيع مجاعص، رئيس بلدية حزرتا حسين ابو حمدان، المدير الإقليمي للاشغال في البقاع محمد الحاج شحادة، المدير الاقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، واعطى توجيهاته للمتابعة والمساعدة في إخلاء عدد من المباني المجاورة القريبة من موقع الانزلاق والتي قد يكون هناك خطر على ساكنيها، وذلك الى حين الكشف عليها من قبل خبراء ومهندسين والتأكد من أنها صالحة للسكن ولا تشكل خطرا على حياة قاطنيها، هذا من اجل الحفاظ على سلامتهم، ومنعا من حصول أي ضرر. علما، انه بدأ بالفعل هؤلاء السكان بإخلاء المباني المذكورة.
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